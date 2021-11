La pelouse du Racing Santander gravement détériorée, le club espagnol porte plainte

Quelqu'un est venu faire des roues arrière sur le terrain pendant la nuit.

La pelouse du Racing Santander a été gravement détériorée "à cause d’un véhicule à moteur", rapporte le club dans un communiqué. "Les images publiées par le club montrent que la pelouse a été détruite à cause d'un véhicule qui a effectué différentes manœuvres à grande vitesse sur le terrain ", dénonce le pensionnaire de la troisième division espagnole qui indique avoir d’ores et déjà "porté plainte à la police nationale pour essayer de trouver les responsables de l'acte."

Mauvaise nouvelle pour les employés qui venaient de réaliser des travaux d'entretien du terrain avant les locaux accueillir l’Unionistas de Salamanca ce samedi pour le compte de la quatorzième journée de Primera RFEF.