Jürgen Klopp n'aime pas jouer à Everton : "Trop physique"

Le derby de la Mersey attend Liverpool ce mercredi, et Jürgen Klopp n'est pas ravi.

On le sait, Jürgen Klopp n'aime pas les calendriers chargés. Jouer mercredi à Everton après la large victoire de ce samedi contre Southampton (4-0) ne ravit donc pas l'entraîneur de Liverpool. "Les derbys de la Mersey sont toujours des matchs très différents, et souvent, je n'aime pas l'intensité de ces rencontres. C'est trop physique pour moi", concède l'Allemand à Sky Sports.

"J'aime le football physique, je n'ai rien contre ça, nous le pratiquons et d'autres équipes aussi. Mais dans cette rencontre, beaucoup de joueurs y vont un peu trop fort", ajoute Klopp. "Je ne peux pas dire que c'est mon match préféré de l'année, pour être honnête, à cause de ça. Mais nous avons la chance de pouvoir regarder Everton jouer ce dimanche, et nous allons tenter de préparer ce duel pour en faire un beau match de football".