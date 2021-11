L'Atlético, avec Carrasco décisif, déroule à Cadix

L'Atlético continue son petit bonhomme de chemin en Liga.

A l'occasion de la 15e journée de Liga, l'Atletico Madrid s'est nettement imposé sur la pelouse de Cadix (4-1) ce dimanche. L'attaquant français Griezmann a marqué un but (70e) et délivré une passe décisive pour Cunha (86e). C'est un autre Tricolore, Lemar (56e), qui avait ouvert le score pour les Colchoneros sur un assist de Yannick Carrasco, tandis que Correa (76e) avait porté la marque à 3-0 avant le but de Lozano (86e) pour les locaux.

Au classement, la formation de Diego Simeone remonte à la 2e place à hauteur de la Real Sociedad, battue plus tôt par l'Espanyol (0-1), et un point derrière le Real Madrid, qui peut prendre le large contre le FC Séville (21h).