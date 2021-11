🎥 Khazri, la franchise: "La prestation de Ramos? Je m'en fous carrément"

L'attaquant stéphanois s'est retrouvé face à Sergio Ramos pour la première de ce dernier avec le PSG.

Il a vite appris à faire sa connaissance. Entre théâtre et virilité. Lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Saint-Etienne, ce dimanche lors de la 15e journée de Ligue 1 (1-3), Wahbi Khazri s’est accroché avec Sergio Ramos. En seconde période, l’attaquant des Verts a reproché au défenseur parisien de lui avoir donné un coup par derrière. Khazri s’est retrouvé au sol, sous le regard surpris et agacé de Ramos. L’arbitre a convoqué les deux joueurs, qui se sont expliqués avec de grands gestes, pour leur demander de se calmer. Sans leur donner de carton.

Après la rencontre, le buteur tunisien a été interrogé sur la grande première de Ramos dans le championnat de France. Et sa réponse a été assez cash. "Franchement, je m’en fous, mais carrément, a lâché Khazri. J’essaye déjà de me concentrer sur moi-même et mon jeu, qui est aussi compliqué déjà. Et je vous laisse vous juger ses performances et son jeu à lui."