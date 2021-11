Neymar: "Je reviendrai plus fort"

Touché à la cheville, Neymar se montre optimiste.

Neymar a quitté la pelouse en larmes, dimanche après-midi, à l'occasion du déplacement du PSG à Saint-Etienne. Touché à la cheville, le Brésilien va passer des examens ce lundi pour connaître l'étendue des dégâts.

Sur Instagram, il s'est toutefois montré optimiste, mais aussi fataliste. "Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent dans la vie d'un footballeur. Mais c'est comme ça, il faut lever la tête et continuer à travailler. Je reviendrai meilleur et plus fort."