Pedri remporte le trophée Raymond Kopa, Doku 9e

L'Espagnol était le grandissime favori pour remporter ce trophée.

Encore une récompense individuelle pour le jeune joueur du FC Barcelone, Pedri (19 ans). Révélation de la saison, celui qui est arrivé de Las Palmas avec l'étiquette de futur grand du ballon rond a éclaboussé de tout son talent, que ce soit avec les Catalans ou avec la Roja. Devenu presque immédiatement un pion essentiel de l'échiquier du Barca (plus de 50 matchs en 2020-2021), Pedri a vu sa valeur marchande exploser, passant maintenant à 80 millions d'euros selon Transfermarkt. Après avoir recu le titre de Golden Boy 2021 et de meilleur jeune de l'Euro, il a aujourd'hui recu le titre de meilleur jeune joueur du monde des mains de l'illustre Fabio Cannavaro et succède ainsi à Matthijs de Ligt.

Jérémy Doku, notre Diable Rouge, termine 9e de ce classement.