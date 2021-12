Les éloges de Didier Drogba envers Romelu Lukaku

L'ancien attaquant vedette des Blues ne tarit pas d'éloges envers Romelu Lukaku.

Présentateur de la cérémonie du Ballon d'Or hier soir, Didier Drogba a tenu à rendre hommage à son "fils" Romelu Lukaku. Après avoir inscrit plus de 150 buts avec les Blues de Chelsea, l'icône ivoirienne sait qu'être l'attaquant vedette à Stamford Bridge engendre une certaine pression: "Romelu, que j'appelle régulièrement "Fils", "Petit Lukaku", je suis heureux de te voir. J'aurais tellement aimé t'avoir ici avec nous. Rom, tu fais partie des meilleurs attaquants du monde aujourd'hui. Tu joues dans le club de l'année. Être attaquant vedette à Chelsea, ça comporte une petite pression. Il y a pas mal de bons joueurs qui sont passés par là mais je pense que tu vas quand même relever ce défi."

Absent, comme toute son équipe, de la cérémonie en raison de la crise sanitaire, Big Rom' et Chelsea étaient tout de même présents par vidéo-conférence, et le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges était visiblement très touché par les mots de son idole: "Je suis très content de faire partie de ce club, qui m'a donné l'opportunité, à 18 ans, de réaliser un rêve. Je suis ici pour continuer de progresser jour après jour. C'est un honneur d'être nominé auprès tant de bons joueurs. Ce sont aussi ces joueurs qui me poussent tous les jours à essayer d'être le meilleur et à élever mon niveau."