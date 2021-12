Ralf Rangnick a déjà une cible pour le mercato hivernal

Fraichement arrivé à Manchester United, Ralf Rangnick cible déjà un joueur de Leipzig pour le mercato hivernal.

En été 2016, Amadou Haidara rejoignait la structure Red Bull en provenance de Bamako, et s'engageait avec le RB Salzbourg. Le milieu de terrain de Leipzig est désormais sur les tablettes de Manchester United où Ralf Rangnick, qui a connu Haidara en Autriche et en Allemagne, cherche un joueur avec un volume de course important afin d'implémenter un pressing qui le caractérise tant.

Le Times révèle donc ce matin que Manchester United pourrait débourser environ 25M€ afin de recruter le Malien de 23 ans.