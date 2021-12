Chelsea et City s'imposent dans la douleur, Liverpool déroule

Les trois favoris se sont imposés ce soir.

Dans une rencontre débutée avec une demi-heure de retard en raison d'un malaise en tribune, Chelsea s'est difficilement imposé 1-2 à Watford grâce à des buts de Mount et Ziyech. C'est Emmanuel Dennis qui a marqué pour les Hornets. Romelu Lukaku est monté au jeu à vingt minutes du terme.

City, également dans la difficulté, s'est imposé sur la pelouse d'Aston Villa, 1-2. Ruben Dias puis Bernardo Silva ont mis City sur orbite, avant que Watkins ne réduise la marque en début de seconde période. Kevin De Bruyne n'était toujours pas rétabli, tandis que Roméo Lavia figurait sur le banc.

Dans le derby de la Mersey, Liverpool s'est facilement imposé à Everton, 1-4, grâce à un doublé de Salah, un but de Jota et un but d'Henderson.

Dans les autres résultats, West Ham a été tenu en échec par Brighton (1-1), tout comme Leicester à Southampton (2-2). Enfin, les Wolves et Burnley se sont quittés sur un score nul et vierge.