Mondial 2022 : les supporters appartenant à la communauté LGBT seront autorisés au Qatar, mais...

Le président du comité d'organisation du Mondial 2022, Nasser Al-Khater, a assuré que les droits des personnes de la communauté LGBT allaient être assouplis, mais à une condition.

Le Mondial 2022 approche à grands pas et le Qatar compte bien faire bonne figure pour faire de cet événément mondial une réussite pour le pays de Golf. On le sait, les Qataris ne défendent clairement pas les droits des personnes LGBT. Mais ceux-ci seront assouplis pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde.

"Le Qatar et ses pays voisins sont beaucoup plus conservateurs. Les supporters appartenant à la communauté LGBT pourront faire ce que tout autre être humain ferait", a déclaré Nasser Al-Khater, président du comité d'organisation du Mondial 2022.

Cependant, les personnes de la communauté LGBT devront faire profil bas : "Les démonstrations publiques d'affection sont désapprouvées, et cela sera le cas pour tout le monde."

Pour faire plus simple, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres pourront se rendre au Qatar mais ne devront pas montrer qu'elles sont lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Vous disiez une vision conservatrice ?