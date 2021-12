Carlo Ancelotti est heureux: "Mon équipe sait souffrir"

Le Real Madrid a su serrer les dents pour prendre trois points ce mercredi et rester en tête de la Liga.

Sans briller, le Real Madrid a décroché une victoire face à l'Athletic Bilbao (1-0) mercredi en Liga. Les Merengue ont souffert, notamment en seconde période, mais l'entraîneur Carlo Ancelotti a apprécié l'état d'esprit de ses joueurs pour conserver leur avantage au score.

"On a joué contre une très bonne équipe, qui a eu deux jours de plus que nous pour souffler, qui n'avait encore jamais perdu à l'extérieur... On a raté plus de choses en deuxième période, c'est vrai, on a souffert 15 minutes, mais moi, je le vois plutôt comme une vertu : l'équipe sait souffrir quand elle ne pratique pas le football qu'elle veut pratiquer. Il y a des équipes qui baissent les bras, mais le Real Madrid n'est pas comme cela. Je suis très content", a déclaré le coach madrilène après la rencontre.

Au classement, le Real compte sept points d'avance sur la Real Sociedad et l'Atletico Madrid.