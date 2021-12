Michaël Carrick annonce son départ après un intérim réussi

Michaël Carrick (40 ans) avait intégré le staff de Manchester United dès sa retraite sportive en 2018, après douze années passées chez les Red Devils (464 matchs). L'ancien milieu de terrain était alors devenu l'entraîneur adjoint de José Mourinho, puis Ole Gunnar Solskjaer, et avait remplacé ce dernier à titre intérimaire le 21 novembre dernier.

L'arrivée de Ralf Rangnick, qui devrait avoir obtenu sous peu son permis de travail, le pousse vers la sortie : Carrick a annoncé que le match de ce jeudi face à Arsenal (3-2) marquait son départ de Manchester United. On ignore s'il poursuivra une carrière d'entraîneur principal à l'avenir, mais son bilan est flatteur puisqu'en trois rencontres en tant qu'entraîneur intérimaire, il n'aura pas connu la défaite, l'emportant à Villarreal avant de partager contre Chelsea et de battre les Gunners.

A player.

A coach.

A manager.



But above all else, a genuine Manchester United legend.



Thank you, Michael ❤️#MUFC