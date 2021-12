Le RB Leipzig se sépare de son entraineur

Les résultats décevants de Leipzig (11e de Bundesliga, 16 points de retard sur le Bayern) ont poussé la direction à se séparer de leur entraineur, Jesse Marsch. En 14 rencontres de championnat, Leipzig a déjà connu la défaite à six reprises, et n'a remporté que cinq rencontres. Pour la rencontre de cette semaine face à Manchester City, c'est Achim Beierlorzer, l'entraineur adjoint, qui assurera l'interim. Le nom du remplacant de Jesse Marsch n'est pas encore connu.

#RBLeipzig and head coach Jesse #Marsch have mutually agreed to part ways. Jesse Marsch has been released from his contract with immediate effect.



⚪🔴 #WeAreLeipzig pic.twitter.com/JQYkaCUJam