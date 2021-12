Les gardiens, les blessés, le Club de Bruges: Pochettino livre tout !

L'entraîneur argentin du PSG n'a éludé aucun sujet en conférence de presse avant de recevoir le Club de Bruges.

Mauricio Pochettino a toujours beaucoup de choses à dire évidemment. En tant qu'entraîneur du PSG, beaucoup de sujets sont à chaque fois sur la table.

Sur la tournante des gardiens: Navas/Donnarumma

"La situation est différente par rapport à tout ce que vous avez connu par le passé au club. Il faut y faire face et la façon dont nous gérons la situation est la meilleure pour l'équipe. On a deux grands gardiens, ils peuvent jouer tous les deux".

Le blessé chronique: Sergio Ramos

"C'était prévu. Il devait jouer contre Saint-Etienne et puis on allait évaluer sa situation. C'était la première fois depuis son match qu'il s'échauffait avec l'équipe et qu'il participait au Toro. Ensuite, il est allé en salle et nous allons voir son évolution au jour le jour. C'était planifié par le staff médical".

Sur Marco Verratti, de retour mais toujours fragile

"Oui il a joué à Lens, mais nous n'avons pas encore pris la moindre décision. Il est disponible et nous verrons ce mardi matin, à l'arrivée à l'hôtel et au moment des bilans, s'il est prêt. Si c'est le cas, il jouera".

Sur le Club de Bruges

"A l'aller, on avait bien commencé le match, en face il y avait une équipe de qualité, qui était combative, cela prouve que c'est une bonne équipe qui a été difficile à battre dans ce groupe. Ils peuvent en plus encore se qualifier pour l'Europa League, ce match arrive donc bien pour nous, ce sera une nouvelle occasion de s'améliorer".