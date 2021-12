Marcel Brands quitte Everton, Benitez une nouvelle fois confirmé

Rien ne tourne rond du côté d'Everton cette saison.

Marcel Brands a quitté son poste de directeur du football d’Everton, le club apportant son "plein soutien" au manager Rafa Benitez. L'homme de 59 ans a quitté son emploi avant le match de lundi soir contre Arsenal à Goodison Park, en direct Sports aériens.

Brands travaillait auparavant en tant que directeur du football au PSV et a repris le rôle d’Everton à Steve Walsh en 2018.

Un communiqué du club a déclaré: « Le propriétaire et les administrateurs tiennent à remercier Marcel pour le service qu’il a rendu au club au cours des trois dernières années et demie et lui souhaitent bonne chance pour son avenir. Un examen stratégique de la structure du football va maintenant avoir lieu, ce qui déterminera le meilleur modèle pour le club à long terme."