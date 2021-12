Willy Caballero, laissé libre par Chelsea, rebondit en Premier League

Willy Caballero (40 ans) avait été laissé libre par Chelsea l'été dernier. L'Argentin (5 sélections) était n°2 chez les Blues, avec lesquels il a disputé 38 matchs ; il a également joué ce rôle de doublure à Manchester City de 2014 à 2017 (48 matchs). Il évoluait précédemment en Espagne, à Malaga (2011-2014) et Elche.

Caballero signe un contrat à court terme jusqu'au terme de la saison avec Southampton. Les Saints trouvent ainsi une solution pratique aux absences pour blessure de Fraser Forster et Alex McCarthy.

#SaintsFC has completed the signing of goalkeeper @willy_caballero on a short-term contract ✍️