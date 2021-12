Lewandowski, une semaine après le Ballon d'Or: "J'étais déçu, je ne peux pas le nier"

Le buteur du Bayern a dû se contenter de la deuxième place, derrière Lionel Messi, et il ne cache pas qu'il espérait mieux.

Une semaine après le septième sacre de Lionel Messi, Robert Lewandowski revient, dans un entretien accordé au média polonais Sportowym, sur sa deuxième place au Ballon d'Or. "J'étais déçu, je ne peux pas le nier", explique-t-il.

"J'étais triste aussi. J'étais si proche et j'ai concurrencé Messi. J'ai évidemment beaucoup de respect pour le joueur qu'il est et ce qu'il a accompli. Et le fait que je sois en concurrence avec lui témoigne du niveau que j'ai pu atteindre", estime encore Robert Lewandowski.

Ce ne sont en revanche pas les propos de Lionel Messi à son égard, sur le podium du Théâtre du Châtelet qui ont consolé le Polonais. "J'espère surtout qu'il était sincère et que ce n'étaient pas des paroles en l'air."