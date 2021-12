Jonathan David et le LOSC en 8es : "J'ai continué à travailler et ça paie"

Lille a battu Wolfsbourg sur sa pelouse ce mercredi, se hissant ainsi en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Jonathan David a de nouveau marqué.

Quelle saison pour Jonathan David : l'ancien gantois de 21 ans a livré un énorme match à Wolfsbourg, inscrivant le second but de ses couleurs et participant pleinement à une qualification historique pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Le LOSC accède à ce stade pour la première fois depuis 15 ans. "On savait qu'en gagnant ici on entrerait dans l'histoire du club, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque match qu'on joue", déclare le Canadien sur le site officiel du LOSC.

"Ce soir on se qualfie 15 ans après la dernière qualification du LOSC en Champions League. Nous sommes un groupe, on est ensemble, on sait que notre force, c’est le collectif", continue Jonathan David, qui s'en sort cependant bien à titre individuel. Il est notamment devenu le premier joueur de l'histoire de Lille à marquer dans trois matchs consécutifs en C1. "Ca marche bien pour moi. Je n'ai jamais cessé d'y croire, j'ai continué à travailler, et maintenant, ça paie", se réjouit David.