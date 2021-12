🎥 De Bruyne, Hazard, Saelemaekers: qui a marqué le but de l'année des Diables Rouges?

Kevin De Bruyne, Alexis Saelemaekers et Thorgan Hazard (deux fois) sont les trois candidats pour le titre du but de l'année des Diables Rouges.

Chaque année, l'Union Belge propose aux supporters de choisir leur but de l'année de l'équipe nationale, 2021 ne dérogera pas à la règle. La Fédération a désigné quatre réalisations, c'est désormais aux supporters de se prononcer sur le site officiel de la RBFA.

Thorgan Hazard, Danemark-Belgique, 17 juin

Thorgan Hazard a été l'un des animateurs belges de l'Euro et ses deux buts inscrits lors du tournoi continental font partie des nominés pour le trophée de 'Goal of the year'. Le premier, c'était contre le Danemark, à Copenhague. Menés et dominés par des Danois surmotivés, les DIables avaient réagi en seconde période et c'est le plus jeune des frères Hazard qui avait égalisé, grâce à un assist lumineux de Kevin De Bruyne.

The perfect combination. 👀 Did @HazardThorgan8 score your @BESIXOfficial Goal of the Year 2021?

Vote now ➡️ https://t.co/ZeOj46Tsr7 pic.twitter.com/e1deNE5Prz — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 1, 2021

Kevin De Bruyne, Danemark-Belgique, 17 juin

KDB qui avait lui-même offert la victoire quelques minutes plus tard, au bout d'une action collective qui avait fait vibrer toute la Belgique. Un travail monstrueux de Romelu Lukaku sur la droite, le relais entre les frères Hazard dans l'axe et la finition de Kevin De Bruyne: inoubliable.

Thorgan Hazard, Belgique-Portugal, 27 juin

Le deuxième but nominé de Thorgan Hazard est moins collectif, mais lui aussi splendide. Servi par Thomas Meunier, le Brainois décoche une frappe puissante et précise qui ne laisse aucune chance à Rui Patricio. Une heure plus tard, les Diables effacent, grâce à ce but, l'obstacle portugais et se qualifient pour les quarts de finale de l'Euro.

Alexis Saelemaekers, Belgique-République Tchèque, 5 septembre

Intronisé Diable Rouge en fin d'année dernière, Alexis Saelemaekers s'est installé dans le noyau de Roberto Martinez en 2021. Il en a profité pour inscrire son premier but avec la sélection A. Capé à six reprises au cours des 12 derniers mois, le Milanais a planté le troisième but belge contre la République Tchèque, après des talonnades successives d'Eden Hazard et de Romelu Lukaku. Savoureux.

Eden ➡️ Rom ➡️ Alexis. 🤩 Is this your @BESIXOfficial Goal of the Year 2021?



Vote now 👉 https://t.co/ZeOj46Tsr7 pic.twitter.com/PbpaKHGEA6 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 6, 2021

Le tenant du titre

L'an dernier, c'est Dries Mertens qui avait remporté le sondage. Grâce à un splendide coup franc direct inscrit contre l'Angleterre au King Power Stadium de Louvain.