Tottenham - Rennes ne sera pas rejoué : élimination sur tapis vert pour les Spurs ?

L'UEFA a annoncé que la rencontre de Conference League entre Tottenham et Rennes ne se jouerait pas, faute de place au calendrier.

Frappé par le Covid-19 et ayant atteint la barre des 13 cas positifs permettant de demander un report de match (la rencontre de Premier League face à Brighton & Hove Albion est également reportée ce week-end), Tottenham risque finalement bien de se voir infliger une défaite sur tapis vert pour son dernier match de Conference League face au Stade Rennais.

Alors que Rennes, très mécontent du timing et de la procédure de Tottenham (qui avait communiqué le report du match avant même que l'adversaire soit au courant), avait porté plainte auprès de l'UEFA, aucune solution n'a semble-t-il été trouvée : le match aurait dû se disputer le 15 décembre (mercredi prochain), mais cela ne se fera pas. La rencontre est définitivement annulée, et l'UEFA précise que la décision du résultat dépendra de l'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'institution. Le règlement de l'UEFA prévoit une défaite sur tapis vert (3-0).

Conséquence : Tottenham, qui devait l'emporter pour se qualifier, serait éliminé au profit de Vitesse Arnhem, deuxième.