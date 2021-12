🎥 Michy Batshuayi inscrit un doublé en 5 minutes et libère le Besiktas

Fin de match complètement folle dans le championnat turc. Le Besiktas, mené, a renversé la vapeur dans les dernières minute match face à Kayserispor (4-2). L'homme de cette remontée : Michy Batshuayi.

Alors que les Stambouliotes, avec un but de l'ancien de Zulte Cyle Larin mais menés 1-2 (suite à deux buts de l'ancien attaquant de Zulte Mame Thiam), étaient bien mal embarqués face au 14e de Super Lig, l'ancien attaquant du Standard a marqué deux buts en l'espace de 5 minutes (84e et 89e). Ses 5e et 6e buts en championnat. Il a ensuité délivré une passe décisive pour permettre au Besiktas de gagner 4 buts à 2.

Le second but de Batshuayi est une pure démonstration de force : sur un contre amorcé par Pjanic, l'attaquant prêté par Chelsea recoit le ballon, enchaîne deux passements de jambes pour effacer le défenseur et place en force entre le gardien et son poteau. Un doublé qui va faire du bien au Belge, en difficulté en Turquie chez un Besiktas qui pointe à une surprenante 6e place.