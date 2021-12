Une autre alternative française au Bayern en cas de départ de Coman?

Kingsley Coman n'a pas encore prolongé son contrat avec les Bavarois.

En fin de contrat en juin 2023, Kingsley Coman n'a pas encore prolongé son contrat avec le Bayern et les Bavarois ne veulent pas prendre le risque de le laisser partir gratuitement. En Bavière, on espère donc que l'ailier français prolongera cette année. En cas de non-prolongation, le Bild avance que le Bayern pourrait tenter de s'attacher les services d'un autre international français en la personne d'Ousmane Dembele.

Ce dernier n'a pas non plus prolongé son contrat au Barça et pourrait être libre en fin d'année.