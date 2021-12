La Liga peut souffler après avoir vendu ses droits TV à hauteur de 5 milliards d'euros

Lundi, la chaîne payante Movistar et la plateforme DAZN ont raflé les droits de diffusion du championnat espagnol pour un montant de 4,95 milliards d'euros sur cinq ans (2022-2027).

La Liga a maintenu le montant des droits de diffusion à un niveau proche du contrat actuel en signant un deal pour 4,95 milliards d'euros sur cinq ans (2022-2027). Outre la chaîne payante Movistar, diffuseur actuel, qui proposera cinq matchs par journée (plus de trois journées de Championnat complètes), la plateforme DAZN retransmettra les cinq autres rencontres.

Selon la ligue espagnole, ce nouveau contrat "représente une légère augmentation des revenus audiovisuels par rapport aux lots équivalents du cycle précédent", passant d'environ 980 millions d'euros par saison à 990 M€. Elle va néanmoins devoir maintenant bien vendre les droits de diffusion de la Liga pour les bars, hôtels et restaurants et la co-diffusion d'un match de Championnat pour une chaîne en clair lors d'un nouvel appel d'offres programmé entre février et mars 2022. Celui-ci permettra aussi de commercialiser la deuxième division espagnole, la Liga SmartBank.