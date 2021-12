Le coach de Lommel a décidé de démissionner

Quelques jours après la défaite contre Mouscron (2-1) lors de la 15ème journée de D1B, le technicien néerlandais a décidé de quitter le club.

Lommel SK et Peter Van der Veen se séparent. Le Néerlandais démissionne de son poste d'entraîneur principal pour des raisons personnelles. Le T2 Luiz Ferreira entraînera l'équipe lors du match à domicile de vendredi contre Waasland-Beveren.

"C'était un plaisir et une belle expérience de travailler à Lommel SK pendant un an et demi. Il est maintenant temps de rentrer aux Pays-Bas et de se concentrer sur l'avenir. Je tiens à remercier tous les supporters, les joueurs, le personnel et le club pour le soutien que j'ai reçu. Je vous souhaite le meilleur et je tiens à vous remercier énormément !", a confié Van der Veen sur le site officile du club.

Le pensionnaire du Gestelsedijk cherche désormais un remplaçant.