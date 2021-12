Le cardiologue d'Agüero explique les raisons de sa retraite

Il explique aussi la réflexion entre les deux hommes.

Mercredi, l'attaquant Sergio Agüero (33 ans) a dû mettre un terme à sa carrière en raison de problèmes cardiaques. A l'occasion d'un entretien accordé au média Radio con Vos, le cardiologue de l'Argentin, Roberto Peidro, a justifié cette décision.

"Nous pensons qu'une haute performance à ce stade de sa carrière, où il a atteint le maximum, impliquerait de risquer sa vie avec une surcharge cardiaque, physique et mentale, alors le conseil était d'arrêter. C'est une décision partagée. Il était très anxieux et quand j'ai vu l'étude, la première chose que je lui ai dit a été : 'si tu étais mon fils, je te dirais : arrête ici'. Il l'a pris comme ça et puis le Docteur Josep Brugada est venu et a également parlé avec lui et sa mère. Nous avons pensé que c'était la meilleure décision. (...) Pour le moment, nous pensons que tout va bien et que cela ira très bien, mais bien sûr nous devrons faire des études périodiquement", a fait savoir Peidro.

Une triste fin pour l'un des plus grands buteurs de sa génération.