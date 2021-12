Yorbe Vertessen rêve de Diables Rouges : "Je dois être patient et continuer à travailler"

Le Belge continue à s'épanouir au PSV avec ses objectifs d'équipe nationale.

Yorbe Vertessen est titulaire chez les U21 de Jacky Mathijssen et réalise une bonne saison avec le PSV.

Patient, le Belge s'est fixé un objectif clair et espère que son travail portera ses fruits aux yeux de l'entraîneur national Roberto Martinez : "Si je maintiens ce niveau, je sais que la sélection viendra naturellement. Je dois être patient et continuer à travailler, et faire ce pour quoi je suis doué", confie Vertessen à Sport/Footmagazine.

Le joueur du PSV se dit prêt à faire le grand saut : "J'ai beaucoup d'amis dans l'équipe, mais il faut d'abord penser à sa propre carrière. Je ne peux pas imaginer qu'un joueur puisse refuser une sélection en équipe A. Mais je serais tout aussi heureux d'aller au championnat d'Europe avec les U21 en 2023."