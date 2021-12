Benjamin Pavard met fin au débat et annonce à quelle place il préfère jouer!

Le défenseur du Bayern et des Bleus est soit un latéral, doit un défenseur. Il a enfin mis fin au débat concernant sa position.

Utilisé dans un rôle de piston droit lors de ses dernières sélections dans le 3-4-1-2 mis en place par Didier Deschamps en équipe de France, Benjamin Pavard (25 ans, 42 sélections et 2 buts) n'a pas particulièrement brillé à ce poste. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le défenseur du Bayern Munich ne cache pas qu'il se sent plus à l'aise dans une position axiale.

"C'est mon meilleur poste, là où je suis le plus épanoui. Après, c'est un choix du sélectionneur. Il met où il me trouve le mieux. Je suis au service de l'équipe de France et du coach. C'est un honneur de représenter mon pays. Je joue avec le coeur, je me donne toujours à fond", assure le Tricolore.

Le Bavarois jouera là où son sélectionneur a besoin de lui. "J'ai eu la chance de jouer à un poste que j'aime bien contre la Finlande (axial droit). Mais moi, je suis un joueur qui pense au collectif, poursuit-il. Je suis un soldat, si le coach a besoin que je joue à un poste qui n'est pas le mien, je vais jouer à fond."