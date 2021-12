Coupe de France : un Amadou Onana passeur décisif contribue à la qualification de Lille

L'international Espoirs a joué l'intégralité de la rencontre et est à créditer d'une belle prestation.

Amadou Onana s'est illustré ce samedi avec Lille en Coupe de France. Titulaire dans l'entrejeu des Dogues, le milieu de terrain fut l'auteur de la passe décisive sur le troisième but des siens. Le LOSC s'est imposé contre Auxerre 3-1 grâce à des buts inscrits en première mi-temps par Gomes, David et Celik et s'assure le prochain tour de la compétition.