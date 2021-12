🎥 De Bruyne et City se baladent à Newcastle, Dendoncker et les Wolves accrochent Chelsea toujours décimé

Suite de la 18e journée de Premier League avec le déplacement de City à St James' Park et celui de Chelsea à Wolverhampton.

Newcastle - Manchester City

Avec Kevin De Bruyne au coup d'envoi, City ne tardait pas à lancer le match. Une superbe action entre KDB et João Cancelo voyait Rúben Dias ouvrir le score de la tête, après cinq petites minutes de jeu, profitant d'une hésitation fatale dans la défense des Magpies.

City restait seul maître à bord et doublait logiquement la mise. Passeur décisif sur le premier but, João Cancelo (27e) doublait la mise d'un missile imparable.

Après le repos, les visiteurs gardaient le contrôle et passaient près du troisième but, à l'image des occasions de Gabriel Jesus (52e), Sterling (58e) ou encore João Cancelo (60e). Riyad Mahrez (63e) triplait finalement la mise sur un caviar de De Bruyne, un but accordé après arbitrage vidéo.

Newcastle tentait bien de réagir en fin de match via Callum Wilson puis Allan Saint-Maximin, mais Raheem Sterling mettait fin à tout suspense (87e).

Wolverhampton - Chelsea

Titulaire, Leander Dendoncker était le seul Belge vu l'absence de Romelu Lukaku (Covid-19). Décimés, les Blues étaient toujours privés de Kai Havertz, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi et Ben Chilwell, et ne comptaient que six remplaçants, dont deux gardiens.

En première période, les Wolves voyaient le but de Podence annulé pour hors jeu avant que Dendoncker ne manque l'ouverture du score, mais la tête du Diable Rouge était captée par Mendy. Après le repos, Pulisic alertait José Sa d'une belle frappe mais les deux formations se neutralisaient. Chelsea traverse une situation compliquée et concèdent le nul pour la deuxième fois consécutive.