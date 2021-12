Septième victoire consécutive pour l'Inter en Série A, la Roma accrochée

L'Inter continue de dérouler en tête de la Série A, tandis que la Roma perd de nouveaux points importants en vue du top 4.

Grâce au seul et unique but de Dumfries (30e), l'Inter enchaine un septième succès consécutif en Série A et compte provisoirement sept points d'avance sur son dauphin, le Napoli.

Derrière l'Inter, la Roma a perdu de nouveaux points importants en vue du top 4 en partageant l'enjeu sur sa pelouse face à la Sampdoria, 1-1.

La Lazio se rapproche à un point des places européennes après sa victoire 1-3 sur la pelouse de Venezia tandis que Bologne, sans Theate, légerement blessé, s'est imposé 0-3 à Sassuolo.