CAN : Très bonne nouvelle pour le Nigéria et Victor Osimhen

Victor Osimhen était annoncé indisponible jusqu'en février et donc absent pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, prévue au Cameroun du 9 janvier et 6 février 2022, et ce en raison d'une rééducation de trois mois.

Néanmoins, l'attaquant de Naples vient d'annoncer qu'il serait disponible pour la compétition continentale. "Je serai disponible pour la Coupe d'Afrique des Nations, sauf si je ne fais pas partie des joueurs convoqués pour représenter le Nigeria."

I will be available for AFCON💯unless if am not among the players picked to represent NIGERIA.