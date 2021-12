Didier Lamkel Zé veut quitter la Slovaquie, mais l'Antwerp n'en veut plus

Décidément, la carrière de Didier Lamkel Zé ne prend pas le tour espéré.

Prêté par l'Antwerp en Slovaquie, Didier Lamkel Zé (25 ans) y a disputé 8 matchs, pour 2 buts et 3 assists, avant d'être écarté des terrains en raison d'une blessure. Et désormais, l'enfant terrible de l'Antwerp aurait décidé qu'il en avait assez du championnat slovaque et de DAC Streda : il voudrait écourter son séjour et le Great Old devra trouver une solution cet hiver.

L'Antwerp n'a aucune envie de retrouver son joueur, avec lequel le divorce est total, et il faudra désormais trouver un candidat acquéreur. En Belgique, personne ne semble prêt à donner sa chance à un joueur aussi génial qu'ingérable.