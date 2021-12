Pep Guardiola appelle à la grève : "Sans ça, ce ne sera jamais résolu"

Pep Guardiola est l'un des opposants les plus acharnés du calendrier surchargé de la Premier League. Il estime que les joueurs et entraîneurs devraient faire grève.

Pep Guardiola va-t-il lancer une révolution ? L'entraîneur de Manchester City rêve en tout cas de voir les joueurs et entraîneurs de Premier League s'unir pour protester contre les calendriers démentiels. Le Covid-19 est venu bouleverser le programme de fin d'année, ce qui risque de créer de sacrés embouteillages. "Les joueurs et entraîneurs doivent faire une grève ou quelque chose du genre parce que les mots ne suffiront pas. Ca ne sera pas résolu car pour l'UEFA, la FIFA, la Premier League, les diffuseurs, le business est plus important que le bien-être des joueurs", lâche Guardiola via Sky Sports.

"C'est de la santé des joueurs qu'on parle, alors peut-être que ceux-ci devraient dire : "Nous ne jouons plus tant que cette situation n'est pas résolue", continue-t-il. "Qui plus est, nous sommes le seul pays qui est revenu à trois changements au lieu de cinq. Pourquoi ? C'était bien mieux pour tout le monde", se demande encore Pep Guardiola.