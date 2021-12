Jorge Sampaoli n'a pas changé de cible pour le mercato hivernal

Déjà cité l'été dernier, le chilien est toujours en tête de la liste de Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli semble avoir certaines ambitions pour le prochain mois. Comme l'indique le quotidien AS, l'entraîneur argentin souhaite toujours enrôler Arturo Vidal. Ce n'est pas la première fois que le nom du Chilien est lié à l'Olympique de Marseille, puisqu'il est déjà revenu avec insistance l'été dernier.

La différence, c'est que son contrat se termine dans six mois, et que les négociations de prolongation avec l'Inter ne semblent pas avancer. L'OM n'est cependant pas la seule équipe sur le dossier. Boca Juniors est très intéressé, avec Juan Roman Riquelme qui est séduit par le joueur. Puis, l'Atlético Mineiro, champion du Brésil, suit également le dossier de près. Deux clubs qui peuvent en plus offrir de jolis montants au Chilien, en plus de lui permettre de gagner des titres sur la scène nationale et internationale.