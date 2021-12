Le Barça sur le point de faire marche arrière pour Edinson Cavani?

Un départ cet hiver ou cet été semble incontournable pour Edinson Cavani.

Edinson Cavani n'a pris part qu'à huit rencontres avec Manchester United cette saison, et un départ semble incontournable. Le Barça semblait prêt à offrir un contrat d'un an et demi à l'attaquant uruguayen, mais les Catalans seraient sur le point de faire marche arrière. En effet, en outre du recrutement de Ferran Torres, le Barça privilégierait renforcer d'autres secteurs et attendre juin avant de recruter un nouveau buteur.

Cela pourrait faire les affaires du club brésilien de Corinthians, qui veut faire du Matador le nouveau leader de l'équipe.