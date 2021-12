Marouane Fellaini offre le titre au Shandong Taishan

Un but, une passe décisive et une victoire 2-0 pour Marouane Fellaini, champion de Chine.

Avec dix longueurs d'avance sur Guangzhou (sacré huit fois ces dix dernières saisons), le Shandong Taishan devait s'imposer cette après-midi face à Hebei pour sécuriser sa couronne de champion. Grâce à un but et une passe décisive de Marouane Fellaini, les locaux se sont imposés 2-0 et remportent un titre après lequel le club courait depuis dix ans.

En décrochant son 5e titre de champion de Chine, le Shandong Taishan pointe à trois longueurs des clubs les plus titrés en Super League : Dalian Shide et Guanghzou (8 titres chacun).

Fort de dix buts cette saison, sa saison la plus prolifique depuis son arrivée, Big Mo' remporte donc son premier titre avec le Shandong Taishan, club où il évolue depuis 2019.