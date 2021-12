Une nouvelle rencontre de Premier League reportée

La hausse du nombre de contaminations au Royaume-Uni n'épargne pas les rencontres de Premier League. La rencontre prévue ce mardi entre Arsenal et Wolverhampton est reportée, comme beaucoup d'autres depuis l'entame du Boxing Day, suite à de nombreux cas covid au sein de l'effectif des Wolves.

🚨 Our Premier League fixture against Wolves has been postponed 👇#ARSWOL