Vrancken indigné après le report de Courtrai-Antwerp : "Aucune rencontre de Pro League ne pouvait être reportée, et maintenant..."

Le report de la rencontre entre Courtrai et l'Antwerp provoque beaucoup de réactions au sein de la Pro League. Initialement, aucune rencontre ne pouvait être reportée.

Wouter Vrancken ne pouvait pas cacher son incompréhension après l'annonce du report de la rencontre entre Courtrai et l'Antwerp. Ces derniers temps, Malines a aussi été touché par des cas Covid positifs, pourtant les Malinois n'ont pas demandé d'un report de la rencontre.

"Si nous avions su que des matches pouvaient être reportés à cause du coronavirus, nous aurions agi autrement. En début de saison, nous avions pourtant reçu un courrier de la Pro League qui expliquait clairement que nous ne pouvions pas reporter une rencontre en raison de cas Covid, et maintenant c'est possible pour l'Antwerp", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Les débats risquent d'être animés dans les prochains jours au sujet de ce fameux report.