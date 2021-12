Ngadeu a essayé de ... prendre la jaune : "Je crois que l'arbitre était au courant"

Que faire quand vous avez quatre cartons jaunes et que vous serez de toute façon absent en janvier ? Prendre une cinquième carte et une suspension, bien sûr. Mais Michael Ngadeu est revenu bredouille de l'Union.

Michael Ngadeu dispute cet hiver la CAN avec le Cameroun, à domicile. Le moment était donc idéal pour être suspendu et ce n'est pas faute d'avoir essayé de prendre sa cinquième jaune. "Oui, j'ai essayé (rires). Mais je crois que l'arbitre savait ce que je voulais faire", reconnaît le défenseur central gantois avec candeur. Ngadeu a même été discuter avec Mr Visser au terme de la rencontre, sans "succès".

"Cette journée de suspension arrivera et je devrai faire avec, c'est tout", relativise-t-il. "Je peux me concentrer sur la CAN désormais. Gand est présent sur trois fronts, nous avons travaillé dur et nous pouvons gagner un trophée".