Jordi Condom, direction la D1B et Waasland-Beveren?

Le désormais ex-entraîneur de Seraing aurait déjà retrouvé un port d'attache.

D'après les informations de Sud Presse, Jordi Condom prendrait en effet la direction de Waasland-Beveren. Il y retrouverait une ancienne connaissance: Ivan Bravo. Ce dernier est en effet dans l'organigramme du club via Bolt Football Holdings. Les deux hommes se sont connus via Eupen et Aspire.

Plusieurs clubs font partie de ce groupe: Crystal Palace, Alcorcon, Estoril et donc Waasland-Beveren.

Des informations devraient être officialisées dans les prochains jours.