Officiel: Jorge Jesus n'est plus l'entraîneur de Benfica

Sa deuxième vie à Benfica n'aura pas été à la hauteur des attentes.

Comme annoncé un peu plus tôt ce mardi, Jorge Jesus n'est plus l'entraîneur du Benfica Lisbonne. Le club portugais vient d'officialiser le départ du technicien, qui a posé sa démission dans la matinée.

"Sport Lisboa e Benfica SAD tient à remercier Jorge Jesus pour tout le travail accompli au cours de l'année et demie écoulée et lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Elle ajoute qu'elle respectera toutes les obligations contractuelles jusqu'à la fin du contrat de travail existant ou jusqu'à ce que Jorge Jesus et son équipe technique prennent un nouvel engagement professionnel", peut-on lire dans un communiqué.

Le club lisboète confirme également la nomination de Nélson Veríssimo, l'actuel coach de la réserve, à la tête de l'équipe première "jusqu'à la fin de la saison".