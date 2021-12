Un joueur du Real est sur la liste de Newcastle et ce n'est pas Eden Hazard

Newcastle, pour le moment dans le bas du classement en Premier League, va vouloir faire un mercato hivernal positif.

Cantonné à un rôle de remplaçant au Real Madrid, Isco (29 ans, 7 apparitions et 1 but en Liga cette saison) pourrait être tenté d'aller chercher du temps de jeu ailleurs cet hiver. Et justement, le milieu de terrain madrilène figure sur les tablettes de Newcastle en Angleterre.

Désireux de renforcer l'effectif cet hiver pour sauver sa place dans l'élite, l'actuel 19e de Premier League est prêt à payer dès janvier pour recruter l'Espagnol, dont le contrat se termine en juin. Le Real ne s'opposera pas à la vente d'un joueur peu utilisé et libre dans six mois.

Cette opération pourrait donc profiter à toutes les parties.