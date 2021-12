Pour l'Antwerp, ce sera tout ou rien

L'Antwerp a soufflé le chaud et le froid depuis le coup d'envoi de la saison, a vu deux de ses objectifs rapidement s'envoler, mais reste bien installé dans le top 4 à 13 journées de la fin de la phase classique.

Le championnat et rien que le championnat

Du bon et du moins bon pour les premiers pas de Brian Priske en tant que coach du Great Old. Son équipe est passée à côté de son sujet en Coupe d'Europe et en Coupe de Belgique, mais figure bien dans le coup en championnat après 21 journées.

L'objectif est clair pour les Anversois et il avait été annoncé en début de saison: s'immiscer dans la course au titre. Mais le Great Old n'a désormais aucune 'bouée de sauvetage' et ne pourra donc pas se permettre de louper les playoffs 1.

Si l'Antwerp peut compter sur le deuxième meilleur buteur du championnat (Michael Frey, 15 buts), le Great Old peut aussi miser sur un gardien qui prend de plus en plus d'assurance. Jean Butez s'est imposé comme l'un des meilleurs portiers de Pro League depuis ses premiers pas avec l'Excel Mouscron et il a nettement consolidé ce statut depuis le coup d'envoi de l'exercice 2021-2022.

La révélation: Pierre Dwomoh

L'Antwerp a misé beaucoup sur lui, il a eu l'occasion de faire étalage d'une partie de ses qualités. Acheté deux millions d'euros l'été dernier alors qu'il n'a pas 18 ans, Pierre Dwomoh a encore du chemin à parcourir avant de s'imposer au Bosuil. Mais ses premiers pas anversois ont, globalement, été intéressants.

Le match: comeback européen

Le Bosuil a eu l'occasion de vibrer à plusieurs reprises cette saison, mais jamais plus que le 26 août. Car, s'ils sont passés à côté de leur sujet ensuite, les Anversois avaient gagné de bien belle manière leur ticket pour la phase de poules de l'Europa League.

Battu 4-2 à l'aller, le Great Old a renversé l'Omonia Nicosie au bout du suspense (2-0, tàb: 3-2). Il avait fallu attendre la 84e minute et un but de Pieter Gerkens pour voir l'Antwerp arracher les prolongations, il a fallu patienter jusqu'aux tirs au but pour voir Jean Butez libérer tout un stade.

🧤 L'Omonia Nicosie a Butez sur Jean lors de la séance de penalties #ANTOMO #UELpic.twitter.com/S4Su406sRw — Ma Pro League (@MaProLeague) August 26, 2021

La question: quel bilan pour le mercato estival?

L'Antwerp s'était montré très actif sur le marché des transferts l'été dernier et le bilan provisoire est plutôt mitigé. Dorian Dessoleil joue peu, Michel-Ange Balikwisha a été freiné par des pépins physiques et les expérimentés Radja Nainggolan, Bjorn Engels, Viktor Fischer et Ally Samattah ont mis du temps à trouver leurs marques.

Des 16 joueurs arrivés durant l'intersaison, la plus belle satisfaction c'est évidemment Michael Frey. Du haut de ses 15 buts et 3 assists, l'attaquant suisse est le troisième joueur le plus décisif de Pro League derrière le duo de l'Union composé de Dante Vanzeir et Deniz Undav.