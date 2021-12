Les supporters de l'Inter réagissent aux propos de Lukaku

La sortie médiatique de Romelu Lukaku ne semble clairement pas être bien passée auprès de Thomas Tuchel mais aussi auprès des supporters de l'Inter. L'attaquant des Diables a déclare ceci : "Je tiens à m'excuser auprès des fans de l'Inter car les choses ne devaient pas se passer de cette manière. J'ai toujours dit que je potrais l'Inter dans mon coeur, je vais y retourner un jour."

Manifestement, les fans intéristes ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont déployé une banderole dans les rues de Milan : "Peu importe qui s'enfuit sous la pluie, c'est celui qui reste pendant la tempête qui compte. Ciao Romelu." Le message est clair.

#Inter fans to #Lukaku: “It doesn't matter who runs away in the rain. It counts who stays in the storm. Bye Romelu." Via @AbsoluteChelsea #CFC pic.twitter.com/pLp1OmRdc7