La Gantoise en passe de perdre son gardien titulaire cet hiver ?

Coup dur en vue pour les Buffalos ?

Le contrat de Sinan Bolat qui expire cet été, n'a pas encore été prolongé du côté de La Gantoise.

Après avoir expliqué vouloir rester à Gand, le portier attendrait toujours un signal de la part du club.

Ce dernier est désormais au coeur de rumeurs l'envoyant à Galatasaray. D'après le média turc Fotomac, le club et Sinan Bolat auraient déjà trouvé un accord. Les Turcs s'apprêteraient désormais à contacter La Gantoise pour négocier un départ cet hiver, car ils souhaiteraient l'enrôler le plus vite possible.

Les Buffalos ne seraient pas disposés à laisser partir leur portier titulaire cet hiver, mais ne sont plus vraiment en bonne position pour négocier et Bolat pourrait faire pencher la balance s'il souhaite vraiment partir cet hiver.