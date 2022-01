Arsenal a soumis une offre importante à la Fiorentina pour Dusan Vlahovic

L'attaquant serbe finira-t-il la saison à la Fio ?

Dusan Vlahovic (21 ans, 19 matchs et 16 buts en Serie A cette saison) est courtisé et suivi de près par des grands clubs européens dont Arsenal. Selon La Gazzetta dello Sport, les Gunners offriraient 55 millions d'euros plus la vente définitive du milieu Lucas Torreira, actuellement prêté à la Viola et évalué autour de 15 millions d'euros, pour s'attacher les services du natif de Belgrade.

Cette proposition ferait réfléchir l'actuel 7e de Serie A.