Eden Hazard, malgré les galères, reste l'un des joueurs subissant le plus de fautes en Espagne

Eden Hazard vit une saison délicate, mais a retrouvé le chemin des terrain ces dernières semaines, en profitant pour s'illustrer sur un point caractéristique de sa carrière.

Eden Hazard a débuté les trois derniers matchs du Real Madrid et s'il n'est pas parvenu à être décisif, le Diable Rouge a posé des problèmes aux défenseurs, comme le prouve cette statistique révélée par AS : Hazard est le joueur du Real Madrid ayant subi le plus de faute de la part des défenseurs lors de ces trois rencontres.

Et sur l'ensemble de sa saison, même si Eden a vécu une véritable traversée du désert, sa présence reste remarquée par ses adversaires : parmi les joueurs ayant disputé plus de 500 minutes de jeu, Hazard est le troisième joueur de Liga ayant subi le plus de faute par minute. Le n°7 du Real Madrid a subi 22 fautes en 571 minutes de jeu, soit une toutes les 26 minutes, ce qui le place derrière Joao Felix (une faute toutes les 20') et ... Adnan Januzaj (une faute toutes les 25').