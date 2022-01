Liverpool demande le report du match contre Arsenal en EFL Cup

Liverpool est touché de plein fouet par le Covid-19. Alisson, Roberto Firmino et Joel Matip ont tous contracté le virus ces derniers jours, alors que Mohamed Salah, Sadio Mané et Naby Keita sont paris à la CAN avec leur sélection respective. L'entraînement du jour a même été annulé.

Alors que les Reds doivent se déplacer sur la pelouse d'Arsenal dans le cadre de la demi-finale aller de Coupe de la Ligue anglaise, Liverpool vient d'informer ce mardi qu'une "demande a été soumise pour le report de la demi-finale aller de la Carabao Cup de jeudi contre Arsenal, en raison d'un nombre croissant de cas suspects positifs au Covid-19 et de la disponibilité des joueurs".

We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday’s Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability.