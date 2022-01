Philippe Clement doit montrer la voie aux autres coaches belges

Le désormais nouveau coach de Monaco effectue une chose rare dans notre football : porter les couleurs de notre coaching à l'étranger.

Si les footballeurs belges ont le vent en poupe, à la suite des résultats de notre équipe nationale, ce n’est pas le cas de nos coaches. En effet, rares sont ceux qui réussissent en Belgique et qui dans la foulée s’expatrient dans les grands championnats. Tout le monde connait le parcours de Goethals et de Gerets, ou encore de Michel Preud’homme, mais depuis les entraîneurs belges se font rares.

La raison ? Ce serait présomptueux de dire ici qu’ils n’ont pas assez de qualités, où qu’il n’y a pas de style propre à notre football, mais plutôt que sur ces dernières années, et avant Philippe Clement, ce n’était pas vraiment l’ambition des coaches belges.

© photonews

Hein Vanhaezebrouck a trouvé refuge à Anderlecht après sa période gantoise, les autres coaches qui ont réussi à remporter le titre en Pro League par le passé étaient aussi des étrangers : Van Den Brom, Hasi, Weiler, Boloni. Vercauteren avait lui préféré rejoindre la Russie après le titre obtenu avec Genk.

Mais une ère nouvelle semble s’ouvrir. Tout d’abord avec Philippe Clement, qui s’en va tout de même sur le banc d’un des clubs les plus connus et reconnus en Europe, qui a disputé une finale de Ligue des Champions, mais d’autres devraient aussi suivre dans le futur. Rien que Vincent Kompany, dont l’aura brille au-delà de nos frontières de part sa personnalités, aura des opportunités à l’étranger. La nouvelle école, avec les datas, avec Will Still en chef de file aura aussi son mot à dire, même s’il est encore un peu tôt pour le dire.

Tout cela dépendra aussi de la réussite de Clement à Monaco. Un long bail, des bons classements, des victoire dans les rencontres européennes : tout le monde y sera gagnant. Lui, les coaches belges, et notre football. Roberto Martinez n’est pas éternel et il faudra un jour le remplace, et l’étranger apport énormément d’expérience et de vécu.