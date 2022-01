Pour la première de Clément, Monaco cale à Nantes

L'entraineur belge n'a pas commencé son aventure monégasque sur les chapeaux de roue.

Déjà présent dans les tribunes lors de la victoire monégasque (3-1) face à Quevilly-Rouen en 16es de finale de la Coupe de France, Philippe Clément prenait place pour la première fois sur le banc en tant que T1 de l'ASM. Pour ce déplacement à Nantes (privé notamment de Simon et de Coulibaly, tous deux à la CAN), Clément décidait de titulariser Caio Henrique en soutien de Volland, mais aussi le jeune diablotin Eliot Matazo dans un poste de milieu reculé avec Tchouaméni à ses côtés. Ce dernier sera d'ailleurs omniprésent durant toute la rencontre. Les monégasques perdront Badiashile et Sidibé sur blessure. Pire encore : Boadu, monté quelques minutes avant, ratera un face-à-face avec Lafont puis se blessera également, laissant ses équipiers à 10. Score final : 0-0. Monaco est 7e, Nantes 9e. Pour une première, on aurait rêvé mieux...